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В Конотопе во время заседания горсовета возник конфликт между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. Сотрудники полиции разняли конфликтующие стороны, сообщает пресс-служба полиции Сумщины.

«Во время работы депутатского корпуса неоднократно возникали словесные конфликты между сторонниками городского головы и его оппонентами. Обе стороны собрали в зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали конфликты и драки. Поскольку на заседании присутствовали горожане и общественные активисты, полицейские стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан», - говорится в сообщении.

 

 

«В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию. Во время столкновений пострадали четверо полицейских», - сказал заместитель начальника ГУНП области Олег Кузминков.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции, сотрудники Следственного управления ГУНП области и прокуратуры. Сегодняшним событиям будет дана принципиальная правовая оценка.
ForUm

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