Люблинская прокуратура начала следствие по делу попытки убийства ребенка, рожденного на предприятии переработки овощей и фруктов. Девочку родила 36-летняя украинка, сообщает Польское радио.

«Ребенка удалось спасти», - сказал прокурор Петр Ситарский с окружной прокуратуры в Люблине:

«Предварительная правовая квалификация, принятая районным прокурором, - это попытка убийства. Тем не менее, имея в виду обстоятельства, в которых это произошло, а именно во время родов, возможно, под влиянием того, как они протекали, с медицинской точки зрения здесь могут иметь место различные явления, свидетельствующие о состоянии невменяемости роженицы, что потребует оценки судебного эксперта».

Происшествие произошло в среду вечером. Женщина отошла от конвейера и пошла в туалет. После того, как она долго не возвращалась, ее начала искать сестра, обнаружив ее окровавленной в туалете. Другие работницы нашли в пластиковой емкости ребенка. Девочка, изначально не подававшая признаков жизни, через мгновение открыла глаза и начала дышать. Ее отвезли в больницу.

36-летнюю женщину пока не допрашивали. Прокурор определяет с судебным психиатром срок, когда это можно будет сделать.