США предоставят помощь для укрепления обороноспособности украинской армии стоимостью в 100 миллионов долларов, которая будет включать поставки вооружения, техники и оснащения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает Укринформ.

«Министр обороны США после принятия закона о национальной безопасности, после анализа, который они провели по реформированию Вооруженных сил, подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники и оборудования на 100 миллионов долларов», - сказал Полторак, комментируя встречи в Брюсселе.

Министр отметил, что во время встреч на мероприятиях в рамках саммита НАТО все иностранные коллеги подтверждают «успех реформ в Вооруженных силах Украины». При этом речь шла об изменении сотрудничества с партнерами – кроме оказания консультационной помощи и материально-технической помощи «шла речь и о конкретной помощи».

«Так, например, министр обороны Великобритании будет с визитом в октябре, и мы рассматриваем вопрос о поставках оснащения для Вооруженных сил Украины. Сейчас прорабатывается, что именно они будут поставлять нам. Министр обороны Канады – мы уже сформировали несколько договоров, подписали, на поставку вооружения для Украины. То, что касается министра обороны Польши, то у нас есть тесное военно–техническое сотрудничество, а также вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной украинско-польско-литовской бригады», - сказал он.

Полторак также заявил, что «было очень приятно слышать то, что большинство министров – моих коллег говорили, что сегодня НАТО готово к тому, чтобы рассматривать вопрос не только помощи, но и ускорять вступление Украины в Альянс».

Как сообщал ForUm, 30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin.