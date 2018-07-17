также в разделеОбщество
Дело Майдана: В ГПУ объяснили запрет строительства музея Небесной сотни 11
Суд отказался снимать арест с имущества аэропорта «Одесса» 18
Главу винницкой ГФС подозревают в создании преступной группировки 21
Блогеры беспрепятственно проникли на танковый склад в Харькове 202
ООС: Боевики 19 раз открывали огонь, ранен один военный 37
В Беларуси хотят посадить на 3 года журналиста, который работал на Донбассе 24
16 июля. Картина дня 59
Госдеп прокомментировал публикации росСМИ о якобы неисправных Javelin 56
В родном городе Репина появился мурал по мотивам его картины 38
Отец Гриба сообщил о новой дате суда над сыном 16
В Украину идут дожди и похолодание 60
У ГПУ есть доказательства грубых нарушений и.о. главы ГФС 35
Сервис Booking перестал работать в Крыму 52
На Пашинского завели дело из-за угроз убийством 89
Мининфраструктуры бьет тревогу: РФ задержала уже 148 украинских судов 53
Супрун развеяла мифы о пользе загара 49
Экс-глава охраны Януковича: Штурмовать «Межигорье» ехало 10 броневиков 248
Застройщикам разрешили стеклить балконы и лоджии 43

США предоставят помощь для укрепления обороноспособности украинской армии стоимостью в 100 миллионов долларов, которая будет включать поставки вооружения, техники и оснащения.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, сообщает Укринформ.

«Министр обороны США после принятия закона о национальной безопасности, после анализа, который они провели по реформированию Вооруженных сил, подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии, для поставки вооружения, техники и оборудования на 100 миллионов долларов», - сказал Полторак, комментируя встречи в Брюсселе.

Министр отметил, что во время встреч на мероприятиях в рамках саммита НАТО все иностранные коллеги подтверждают «успех реформ в Вооруженных силах Украины». При этом речь шла об изменении сотрудничества с партнерами – кроме оказания консультационной помощи и материально-технической помощи «шла речь и о конкретной помощи».

«Так, например, министр обороны Великобритании будет с визитом в октябре, и мы рассматриваем вопрос о поставках оснащения для Вооруженных сил Украины. Сейчас прорабатывается, что именно они будут поставлять нам. Министр обороны Канады – мы уже сформировали несколько договоров, подписали, на поставку вооружения для Украины. То, что касается министра обороны Польши, то у нас есть тесное военно–техническое сотрудничество, а также вопросы, связанные с созданием, обучением и подготовкой совместной украинско-польско-литовской бригады», - сказал он.

Полторак также заявил, что «было очень приятно слышать то, что большинство министров – моих коллег говорили, что сегодня НАТО готово к тому, чтобы рассматривать вопрос не только помощи, но и ускорять вступление Украины в Альянс».

Как сообщал ForUm, 30 апреля Президент Петр Порошенко подтвердил, что в Украину из США доставили противотанковые ракетные комплексы Javelin. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги