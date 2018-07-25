Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры закрыл уголовное производство по факту невнесения народным депутатом Украины Денисом Дзензерским в ежегодную декларацию сведений о финансовых обязательствах на общую сумму более 4 млрд грн.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, решение принято якобы на основании «научных разъяснений» относительно толкования понятия «финансовые обязательства».

«Национальное антикоррупционное бюро Украины уверено, что толковать законодательство имеет право только Конституционный Суд, а не отдельные ученые или институты. Следовательно, решение прокурора НАБУ планирует обжаловать», - говорится в сообщении.

5 января 2017 детективы начали расследовать производство по признакам уголовного преступления по ст. 366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса Украины. По данным следствия и согласно решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, принятого по результатам проведения полных проверок деклараций народного депутата Украины за 2015 и 2016 годы, он не отразил сведения о наличии финансовых обязательств в общей сумме более 4 млрд грн. Это – средства, взимаемые с него на основании судебных решений, вступивших в законную силу.

В июле 2017 детективы вместе с прокурорами САП обратились к генпрокурору с проектом представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного избранника по вышеуказанным фактам. Однако представление было возвращено на доработку. Детективы НАБУ устранили недостатки. Однако прокуроры антикоррупционной прокуратуры решили закрыть дело, обосновывая решение противоречивыми разъяснениями некоторых ученых, согласно которым финансовые обязательства якобы не могут возникать на основании судебных решений.

В НАБУ напомнили, что это уже второй случай необоснованного закрытия прокурорами САП резонансных расследований. Так, 13 июля НАБУ направило в САП жалобу на постановление прокурора Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в части подозрения экс-заместителя министра внутренних дел и физического лица-близкого родственника главы МВД, которые, по мнению детективов, причастны к хищению 14,5 млн грн при закупке рюкзаков для нужд Национальной гвардии.

«Такие действия со стороны органа, осуществляющего процессуальный надзор по уголовным производствам относительно топ-коррупционеров, вызывают беспокойство и подрывают доверие общества к антикоррупционным органам», - подчеркнули в НАБУ.