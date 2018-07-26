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МИД подтвердил встречу политдиректоров «нормандской четверки» 30

Государства ЕС дали согласие на поездку начальника российского генштаба Валерия Герасимова в Берлин и Париж для участия в политических переговорах. Герасимов находится под санкциями ЕС, и ему запрещен въезд в страны объединения. Представитель МИД Германии в Берлине отметил, что ведомство сообщило государства-члены ЕС о визите генерала в Берлин, и те не возражали против въезда, сообщает DW.

ЕС внес Герасимова в санкционный список в апреле 2014 года в ответ на действия России в Украине. Представитель МИД ФРГ сообщил, что в исключительных случаях с согласия государств-членов ЕС въезд может быть разрешен для участия в политических переговорах.

Во вторник, 24 июля, канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с главой МИД Германии Гайко Маасом провела в Берлине встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Валерием Герасимовым. В тот же день россияне встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

По данным AFP, встречи в Берлине и Париже были проведены по просьбе президента РФ Владимира Путина. Стороны обсудили ситуацию в Сирии и войну на Востоке Украины. В Елисейском дворце уточнили, что, среди прочего, стороны обсуждали возвращение беженцев в Сирии.

Как известно, Париж и Берлин в «нормандском формате» работают с Украиной и Россией, чтобы создать условия для реализации минских договоренностей по урегулированию конфликта на Донбассе. Следующая встреча политдиректоров внешнеполитических ведомств стран «нормандского формата» запланирована на 26 июля в Берлине.
ForUm

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