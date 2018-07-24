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Встреча политических директоров министерств иностранных дел стран «нормандской четверки» должна пройти в Берлине 26 июля. Об этом Интерфакс-Украина сообщил источник в украинских дипломатических кругах.

Переговоры должны состояться в МИД ФРГ, сообщил собеседник агентства. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили намерение провести встречу «нормандской четверки» на уровне политических директоров.

«Да, планируем такую встречу в конце недели», – сказал политический директор МИД Алексей Макеев в комментарии агентству.

МИД ФРГ пока не подтверждал организацию встречи политдиректоров МИД стран нормандского формата в Берлине. 

Напомним, 11 июня в Берлине состоялась встреча глав МИД стран «нормандской четверки». Министр иностранных дел Украины Климкин после переговоров министров стран в Берлине заявил, что необходимо сохранять давление на Российскую Федерацию для освобождения всех без исключения политических заключенных.

Политдиректора стран «нормандской четверки» обсудят предложенный Москвой референдум на Донбассе, заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
ForUm

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