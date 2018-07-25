Попытки представителей власти, которые не являются профессионалами в вопросах лесной хозяйства, реформировать отрасль приводят только к усугублению проблем. Такое мнение высказал заместитель предстателя Гослесагентства Владимир Бондарь в эксклюзивном комментарии телеканалу «Сфера-ТВ.Луцьк».

По его словам, расследование британской неправительственной организации Earthsight, которая обвинила Украину в контрабанде леса в Европу, – насквозь манипулятивно, не содержит никаких доказательных фактов и имеет все признаки инициированного для подрыва экономики страны. То, что Кабмин построил на его данных массированную кампанию по проверке лесной отрасли, является как минимум «поспешным» решением, поскольку серьезную государственную политику, или отношение к государству на таких фактах и ​​аргументах неправильно. По мнению Бондаря, премьер-министр был «не совсем правильно проинформирован».

При этом, если Кабмин несомненно действовал из лучших побуждений, хоть возможно и не совсем оптимально, то отдельные представители законодательной власти используют тему леса исключительно для собственного обогащения. В качестве примера он приводит законопроект №5495 о запрете на экспорт дров, инициированный Радикальной партией.

«Это чистой воды политический заказ, выполнением которых известен Олег Ляшко», - сказал Бондарь. По его данным, полученных из парламентских кругов, «гонорар» Радикальной партии за проведение этого закона в парламенте составил 1 млн долларов. «К счастью, вмешался Президент и наложил вето на этот закон», - сказал он, обратив внимание на критику, которая обрушилась на Порошенко со стороны представителей РЛ после этого решения.

«Порошенко предлагает исключить норму о запрете экспорта дров. Это означает, что именно Порошенко и его окружение отвечают за бешеную контрабанду леса под видом дров и защищает мародеров, которые продают за бесценок национальные богатства Украины», - написал Олег Ляшко на своей странице в Facebook.

Мораторий на экспорт леса-кругляка действует с 1 января 2017 года. Однако это не остановило экспорт древесины – месячные объемы вывоза достигают около 1 тыс. вагонов. За 2017 год вывезено более 1 млн тонн топливной древесины, из которых около 660 тыс. тонн – в страны ЕС. При этом более 90% такого товара экспортируют госпредприятия – лесные хозяйства.