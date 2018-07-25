Президент Петр Порошенко учредил государственную стипендию им. Левко Лукьяненко для поддержки заложников, которые удерживаются в России.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко подписал указ «О неотложных мерах по защите прав, свобод и законных интересов лиц, незаконно задержанных, удерживающихся Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, освобожденных из числа таких лиц, поддержке указанных лиц и членов их семей».

Этим актом Глава государства учреждает государственную стипендию имени Левка Лукьяненко для поддержки упомянутых лиц.

Президент поручил Кабинету Министров Украины принять необходимые меры для выплаты стипендии уже в текущем году.

Правительство также должно принять необходимые меры для защиты прав, свобод и законных интересов соответствующей категории лиц, проработать вопрос об их социальной защите.

Кроме того, Кабмин также должен обеспечить осуществление в установленном порядке мероприятий, направленных на реабилитацию и адаптацию освобожденных лиц, которые были незаконно задержаны, удерживаются Российской Федерацией, оккупационной администрацией Российской Федерации, и членов их семей.

Напомним, бывший политзаключенный, диссидент и экс-нардеп Украины Левко Лукьяненко умер 7 июля после продолжительной болезни.