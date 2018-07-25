Оперативники Департамента уголовного розыска Нацполиции и управления уголовного розыска совместно со спецподразделением КОРД и прокуратурой задержали двух мужчин, которых наняли для убийства жителя Ривного. Задержание произошло незадолго до запланированного злоумышленниками преступления, заявил заместитель начальника полиции в Ривненской области Сергей Волков во время совместной пресс-конференции с заместителем прокурора области Остапом Сидором по убийству мужчины на автомобильной стоянке в Ривном.

«По имеющейся оперативной информации мы знали, что в городе находятся два человека, которые готовятся к совершению преступления. На момент задержания нам не было известно, кого они хотят убить», - отметил Волков.

Утром 17 июля на улице Костромская областного центра сотрудники полиции задержали двух киевлян в возрасте 47-ми и 49-ти лет, ранее судимых за убийства. В автомобиле Opel, на котором передвигались злоумышленники, правоохранители обнаружили гранату, пистолет с глушителем. Стало известно, что объектом преступления является 42-летний ранее судимый житель Ривного.

«Инсценировка убийства позволила задокументировать преступную деятельность целой организованной группы. Она действовала на территории нашей области и влияла на определенные процессы. Кроме того, удалось отследить связи заказчика и «погибшего», что является важной информацией для наших сотрудников», - отметил замначальника ривненской полиции.

Полицейские установили, что на счету организованной группы – поджог информационного агентства журналистских расследований «Четвертая власть».

Известно, что организовал преступную группу 46-летний житель областного центра, криминальный авторитет. Он покинул Украину 13 июля.

Волков также добавил, что деятельность организованной группы была направлена ​​на дестабилизацию криминогенной ситуации в области.

Во время обыска у одного из исполнителей, 49-летнего жителя столицы, в подсобном помещении его дачного дома в Житомирской области полицейские изъяли самодельный взрывной предмет, запал к гранате, пистолет и патроны. У другого, в доме в Киеве обнаружили 11 гранат, 12 запалов к ним и патроны. Правоохранители устанавливают происхождение оружия и боеприпасов.

Исполнителям сообщили о подозрении в подготовке к умышленному убийству по части 1 статьи 14, части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Ривненский городской суд взял их под стражу без права внесения залога. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, ранее пресс-служба облглавка сообщила об убийстве бизнесмена на парковке в Ривном.