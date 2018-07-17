Сегодня, 17 июля, около 13:00 в полицию поступило сообщение, что в Ривном на улице Небесной Сотни застрелили мужчину. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке, сообщает пресс-служба облглавка.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.