Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Сергей Наев объяснил главе Украинской добровольческой армии, народному депутату Дмитрию Ярошу свою позицию касательно добровольцев.

Как сообщает пресс-центр ООС, встреча состоялась в Краматорске 24 июля.

«В ходе конструктивного и откровенного разговора командующий объяснил Ярошу, что в своем интервью изданию «Обозреватель» от 9 июля 2018 он отметил три категории людей, которые в настоящее время не имеют права находиться на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВС Украины», - говорится в сообщении.

К ним относятся: лица, ранее посещавщие подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах. Именно к этой категории относятся слова: «Люди, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий»; лица, не имеющие законного права иметь оружие; лица, официально не включенные в состав Объединенных сил.

Командующий объединенных сил подчеркнул, что законодательством Украины не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боевых действиях на переднем крае, непосредственно в боевых порядках ВСУ.

Коснувшись темы добровольцев, генерал-лейтенант Наев подчеркнул, что считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в Вооруженных силах Украины, Национальной гвардии, Службе безопасности Украины, и других составляющих сектора безопасности и обороны, а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК ПС.

«Командование Объединенных сил ценит вклад каждого добровольца в дело борьбы с российским агрессором, не разделяя добровольцев ни по принадлежности, ни по сфере деятельности», - сказал Наев.

В ходе дальнейшего разговора были обсуждены вопросы участия мотивированных бойцов УДА в составе всех видов и родов Вооруженных сил Украины, в том числе – в составе полноценного подразделения, в условиях заключения контракта, в том числе – краткосрочного. Было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей специального назначения, разведки и в подразделениях территориальной обороны. Командующий объединенных сил заверил, что в случае принятия положительного решения бойцами УДА, будет способствовать прохождению службы в других силовых ведомствах сектора безопасности и обороны из состава Объединенных сил.

Наев и Ярош обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны государственной границы, подразделений территориальной обороны и других инициатив главы УДА.

Командование Объединенных сил подчеркивает готовность к диалогу на основе верховенства права и в рамках действующего законодательства.

Напомним, ранее в «Правом секторе» заявили, что командующий операцией ООС Сергей Наев выступил против присутствия добровольцев и волонтеров на передовой.

«Наев называет добровольцев, которые в течение 4 лет выполняют сложные задачи бок о бок с военными ВСУ, – непонятными лицами с незаконным оружием. А значит, фактически открыто называет воинов-добровольцев бандитами, что недопустимо, учитывая то, сколько удачных операций против врага провели добровольцы за эти годы и какой вклад был сделан ими в борьбе», - заявили в ПС.