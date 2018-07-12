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Командующий операцией ООС Сергей Наев выступил против присутствия добровольцев и волонтеров на передовой, заявляет пресс-служба «Правого сектора».

«Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий, которые не имеют законного права иметь оружие. Теперь люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, согласно нормам закона, лишены права находиться в зоне боевых действий», - заявил Наев.

Командующий ООС добавил, что в районе боевых действий будут находиться только Вооруженные силы Украины и подразделения других силовых структур ООС.

«Наев называет добровольцев, которые в течение 4 лет выполняют сложные задачи бок о бок с военными ВСУ, – непонятными лицами с незаконным оружием. А значит, фактически открыто называет воинов-добровольцев бандитами, что недопустимо, учитывая то, сколько удачных операций против врага провели добровольцы за эти годы и какой вклад был сделан ими в борьбе», - заявили в ПС.

В организации подчеркнули, что добровольцы руководствуются законом Украины, об их праве с оружием в руках защищать свою территорию, «однако, очевидно руководителям государства не нравится существование структуры, которые не подчиняется их командам, а противодействует врагу по зову здравого смысла».
ForUm

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