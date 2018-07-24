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Восемь украинцев обратились к украинскому консулу с просьбой помочь им переехать из греческого города Кинета в Афины из-за лесных пожаров

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает Украинская правда.

«Консул установил контакт с 8 гражданами Украины (4 взрослых, 4 детей), которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля», - отметил он.

По его словам, им помогают подыскать другое место жительства в Афинах.

Кирилич добавил, что на 15:40 среди погибших или пострадавших в результате пожаров граждан Украины не было.

От украинцев также не поступали обращения о розыске людей, которые могли бы находиться в зоне стихийного бедствия.

Напомним, количество погибших в результате лесных пожаров, которые бушуют в Греции, превысило 60 человек, в больницах находится 172 пострадавших.

Страны ЕС, а также Украина уже предложили свою помощь Греции в тушении пожаров.  

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ForUm

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