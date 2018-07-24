Бывший первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин направил НАБУ заявление о преступлении, касающееся «подкупе» Вселенского патриарха. Об этом он сообщил в Facebook.

«Как-то уж очень тихо прошла в Украине сенсационная новость об отказе Вселенского патриарха Варфоломея направить в Киев официальную делегацию для участия в праздновании 1030-летия Крещения Руси», - написал Кузьмин в Facebook.

«Как обычно, украинские «патриоты» стыдливо промолчали об очередном «конфузе» украинского Президента. А зря, ведь по информации некоторых СМИ, причиной бойкота является то, что из собранных по команде Порошенко $25 млн за издание Томоса об автокефалии УПЦ, до Патриарха довезли лишь 10. Остальные $15 млн Порошенко, цитирую: «оставил себе» или, другими словами, просто стырил. А это означает, что к 28 июля, никакого решения Фанара о создании в Украине Единой поместной порошенковской церкви уже не будет», - считает экс-прокурор.



«Думаю, ловить того, кто «закрысил» 15 миллионов долларов должен лучший друг панамских патриотов, любимец «евроооптимистов» и почитатель тактических носков господин-товарищ-барин Сытник. Ему я и направил заявление о преступлении, которое с удовольствием публикую», - резюмировал Кузьмин.