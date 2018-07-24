В результате масштабных лесных пожаров, которые бушуют вблизи столицы Греции Афин, погибли по меньшей мере 20 человек, еще 69 – госпитализированы.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на AP.

Представитель греческого правительства Димитрис Цзанакопулос заявил, что большинство пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что Греция обратилась за международной помощью, чтобы справиться с пожарами, которые уничтожили сотни домов и машин. Некоторые местные жители и туристы бежали на пляжи к востоку от Афин, спасаясь на лодках.

Премьер-министр Ципрас отказался от визита в Боснию в понедельник и вернулся в Афины, чтобы возглавить экстренное совещание с руководителями служб по чрезвычайным ситуациям и государственными чиновниками.

Из-за сильных пожаров губернатор Аттики ввел в регионе чрезвычайное положение.

По данным местных метеорологов, с воскресенья, 22 июля, Греция «находится в плену волны горячего воздуха», температура которого колеблется от 37 до 41 градусов.