Хозяйственный суд Киева своим решением признал недействительным договор на проведение дноуглубительных работ в портах Украины стоимостью 712 млн грн, заключенный между государственным предприятием «Администрация морских портов Украины» (далее - ГП «АМПУ») и ООО «Техморгидрострой Николаев». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

«Таким образом, суд удовлетворил в полном объеме иск, с которым Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в марте 2017 для предотвращения растраты бюджетных средств и защиты государственных интересов», - говорится в сообщении.

В результате признания договора недействительным предупреждены перечисления в пользу ООО «Техморгидрострой Николаев» около 395 млн грн и нанесение ГП «АМПУ» ущерба на сумму около 146 млн грн. В ходе частичного исполнения указанного договора исполнителем завышена стоимость услуг нанесен ущерб на сумму 118 млн грн.

Основанием иска НАБУ стали материалы, полученные детективами в ходе осуществления под процессуальным руководством прокуроров САП досудебного расследования в уголовном производстве по признакам завладения в 2015-2016 годах средствами ГП «АМПУ» во время проведения процедур государственных закупок, заключения и исполнения договоров с ООО «Техморгидрострой Николаев» о предоставлении услуг по дноуглублению подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов.

По данным следствия, в 2015-2016 годах ГП «АМПУ» провело две процедуры закупки дноуглубительных услуг в форме конкурсных торгов. Однако победителя торгов при проведении обоих торгов избрали с нарушениями Закона Украины «О государственных закупках» и Закона Украины «О защите экономической конкуренции». Вопреки рекомендациям государственных аудиторов, предоставленных до момента заключения второго договора, должностные лица ГП «АМПУ» подписали договор о закупке работ и услуг с победителем торгов – ООО «Техморгидрострой Николаев». В результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах, а именно – на сумму более 247 млн ​​грн. Эта сумма подтверждена выводами судебно-экономической экспертизы и другими материалами уголовного производства.

Напоминаем, 19-20 апреля 2018 подозреваемым в завладении более 247 млн ​​грн ГП «Администрация морских портов Украины» открыты материалы следствия для ознакомлением перед направлением обвинительного акта в суд.

Досудебное расследование этих фактов детективы НАБУ начали в декабре 2015 года.