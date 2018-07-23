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Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что из-за участия украинских спортсменов в соревнованиях в Москве Украине будет сложно доказывать миру агрессию России.

«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинских и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбе». И это серьезно», - написал он в Twitter.

 


 

 

Как сообщал ForUm, 22 июля украинский боксер из Крыма Александр Усик в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Президенту присвоить Усику звание Героя Украины
ForUm

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