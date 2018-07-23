Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко считает, что из-за участия украинских спортсменов в соревнованиях в Москве Украине будет сложно доказывать миру агрессию России.
«Усик, несомненно, классный боксер. Но еще несколько подобных событий в Москве с участием украинских и в агрессию России против Украины в мире уже никто не поверит. Только в «дружбе». И это серьезно», - написал он в Twitter.
Усик, поза сумнівом, класний боксер. Але ще декілька подібних подій у Москві за участю українців і в агресію Росії проти України у світі вже ніхто не повірить. Тільки в "дружбу". І це серйозно.— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 июля 2018 г.
Как сообщал ForUm, 22 июля украинский боксер из Крыма Александр Усик в Москве победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе, объединив четыре пояса этой весовой категории (WBC, WBO, WBA, IBF).
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что предложит Президенту присвоить Усику звание Героя Украины.
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