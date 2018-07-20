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Никакие сообщения СМИ о наличии опасных холерных вибрионов в Азовском море или в Мариуполе не подтвердились, сообщает пресс-служба Минздрава Украины со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

10 июля российская Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обратилась с письмом в Европейское региональное бюро ВОЗ, в котором высказала обеспокоенность распространениям в сети новостей об ухудшении эпидемиологической ситуации по холере в Донецкой области и попросила ВОЗ предоставить информацию о случаях холеры среди людей и результаты лабораторных исследований.

В ответ ВОЗ сообщила, что никакие сообщения СМИ о наличии опасных холерных вибрионов в Азовском море или в Мариуполе не подтвердились.

Минздрав приводит правдивые факты по холере в Украине:

1. В Украине, по состоянию на 18 июля 2018 года не зафиксировано ни одного случая заражения людей холерой.

2. Опасные холерные вибрионы в Донецкой области и других областях отсутствуют.

Украина проводит регулярный мониторинг проб с окружающей среды, в том числе – на холерные вибрионы, во всех областях страны. Все тесты являются отрицательными.

3. В течение летнего периода в 5 южных областях Украины с определенной периодичностью выделяют неагглютинирующие холерные вибрионы, которые не содержат токсигена и не вызывают клинические признаки холеры.

В частности, холерные вибрионы А1 Огава, обнаруженные в Запорожье, являются авирулентными и не содержат токсигена.

 

 
ForUm

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