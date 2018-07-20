Информация о якобы распространения Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции заказных материалов является спланированной дискредитационной кампанией и используется в интересах определенных заинтересованных лиц. Об этом заявили в пресс-службе НАПК.

«Национальное агентство действует исключительно в правовом поле и оперирует только фактами, полученными в результате реализации своих полномочий», - заявили в ведомстве.

«Информация о якобы распространении Нацагентством заказных материалов является спланированной дискредитационной кампанией и используется в интересах определенных заинтересованных лиц. Информация о деятельности руководства и органа распространяется исключительно на официальных ресурсах Национального агентства», - говорится в заявлении.

НАПК призвало СМИ с уважением относиться к работе Нацагентства и не втягивать государственный антикоррупционный орган в грязные пиар-кампании.