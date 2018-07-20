Сегодня, в большинстве областей Украины ожидаются сильные грозовые дожди, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Так, в Киеве и Киевской области в ближайшие 3 часа и до конца суток 20 июля ожидаются грозовые дожди.

До конца суток 20 июля в большинстве областей грозы, в Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях местами шквалы 15-20 м/с, град, сильный дождь.