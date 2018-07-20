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Прокурора Волынской области Максима Киричука назначили на должность главы прокуратуры Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Кадровые изменения в органах прокуратуры. Прокурором Киевской области, по рекомендации Совета прокуроров, назначен Максим Киричук, который до сих занимал должность прокурора Волынской областной прокуратуры», – ответила она.

Кроме того, по словам Сарган, бывший прокурор Киевщины Дмитрий Чибисов переведен на должность прокурора Полтавской области.
ForUm

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