Прокурора Волынской области Максима Киричука назначили на должность главы прокуратуры Киевской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Кадровые изменения в органах прокуратуры. Прокурором Киевской области, по рекомендации Совета прокуроров, назначен Максим Киричук, который до сих занимал должность прокурора Волынской областной прокуратуры», – ответила она.

Кроме того, по словам Сарган, бывший прокурор Киевщины Дмитрий Чибисов переведен на должность прокурора Полтавской области.