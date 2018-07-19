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Киберполиция прекратила деятельность сайта kpu.ua, на котором распространялась коммунистическая символика, сообщает Департамент киебрполиции.

Полицейские установили, что пользователем IP-адерса, с которой администрируется этот веб-ресурс, является партия с подобным названием в сокращенном варианте. Также установлено, что наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в Киеве, которое находится в пользовании этой политической силы.

Сотрулдники Департамента киберполиции, совместно со следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины, с привлечением спецназа КОРД, под процессуальнмы руководством Генеральной прокуратуры Украины провели санкционированные обыски в этом помещении.

Во время обыска полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте «kpu.ua» и имеют отношение к распространению коммунистической символики. По результатам проведенных следственных действий полицейские изъяли компьютерную технику и сменные носители информации. В дальнейшем они будут направлены на экспертизу.

Лица, которые имели доступ к администрированию сайта, установлены. С ними сейчас работают правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины. Лицам, причастным к таким противоправным действиям, грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, ранее лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил о проведении сотрудниками киберполиции обыска в столичном офисе партии с целью закрытия партийного сайта.
ForUm

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