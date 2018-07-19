Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявляет о проведении сотрудниками киберполиции обыска в столичном офисе партии с целью закрытия партийного сайта.
Об этом он заявил Укринформу.
«Сейчас киберполиция проводит обыск в офисе КПУ для закрытия сайта. Основанием является решение суда, в котором написано о закрытии сайта», - сказал Симоненко.
По его словам, основанием для закрытия сайта является размещение на нем фотографии первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.
Укринформ сейчас пытается подтвердить информацию Симоненко в киберполиции. На данный момент сайт партии не работает.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время