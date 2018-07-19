также в разделеПолитика
Минюст: От российских санкций никто особо не пострадает 11
Красноперов: Переговоры Трамп-Путин показали, что Украина должна самостоятельно решить проблему войны на Донбассе 13
Раде предложили изменить формулу «Роттердам+» 36
Медведчук: Жидкий хлор в стране не производится уже месяц, а власти до сих пор не решили проблему 71
Нардеп от «Самопомочи» в преддверии выборов решил сложить полномочия 24
Парубий подписал закон для запуска антикоррупционного суда 16
5 стран присоединились к «крымским» санкциям ЕС 40
Кремль изменил цитату Путина о «референдуме» в Крыму 80
Украина обратится в ЕСПЧ из-за политзаключенных 15
КСУ вернул льготы чернобыльцам 153
Ежель получил статус беженца в Беларуси 53
ЕС вводит санкции против причастных к строительству Керченского моста 441
Геращенко: Заявление Путина об организации «референдума» в Крыму – явка с повинной 111
Могерини: «Бук», из которого сбили МН17, без всякого сомнения принадлежал РФ 78
Британия о МН17: Это еще один пример пренебрежения РФ к международному праву 35
Медведчук о встрече Трамп-Путин: США не будут отстаивать интересы Украины 167
Кива потребовал от САП возбудить дела против Порошенко и Сытника 69
Порошенко: Россия должна ответить за катастрофу МН17 26

Лидер запрещенной Коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявляет о проведении сотрудниками киберполиции обыска в столичном офисе партии с целью закрытия партийного сайта.

Об этом он заявил Укринформу.

«Сейчас киберполиция проводит обыск в офисе КПУ для закрытия сайта. Основанием является решение суда, в котором написано о закрытии сайта», - сказал Симоненко.

По его словам, основанием для закрытия сайта является размещение на нем фотографии первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

Укринформ сейчас пытается подтвердить информацию Симоненко в киберполиции. На данный момент сайт партии не работает.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги