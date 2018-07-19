В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, введенный в стране после попытки государственного переворота летом 2016 года.

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что режим ЧС продолжался в Турции семь раз, каждый раз в три месяца.

Согласно Конституции Турецкой Республики, режим ЧП автоматически прекращается, если правительство страны до истечения срока его действия не направит в парламент сообщение о необходимости его продолжения.

Вместе с тем, в пресс-службе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что власти страны намерены продолжить борьбу с организацией FETO оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара считает организатором попытки путча.

Отмечается также, что в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено снова.

Как известно, в ночь на 16 июля 2016 в Турции группа военных предприняла неудачную попытку военного переворота, взяв под свой контроль ряд стратегических объектов в Анкаре и Стамбуле. В результате погибли 240 человек.

Премьер-министр Турции обвинил в организации попытки военного переворота Гюлена.

Турция официально обратилась к США с запросом об экстрадиции оппозиционного проповедника.

Суд Стамбула заочно арестовал Гюлена.