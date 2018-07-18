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Россия исключена из списка стран, производящих детали для украинского самолета Ан-178. Об этом сообщается на странице Президента Петра Порошенко в Facebook.

По его словам, украинский красавец Ан-178 на днях совершил демонстрационный полет в пригороде Лондона на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow.

«Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 - разработка инженеров «Антонова». И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178», – подчеркнул Глава государства.
ForUm

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