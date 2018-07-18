также в разделеОбщество
Хлорный коллапс: Почему Украина может остаться без питьевой воды 13
Мать Балуха не будет просить Путина о помиловании сына 10
По факту нападения на задание НАБУ завели уголовное дело 15
17 июля. Картина дня 39
Синоптик предупредила украинцев о ливнях и грозах 24
Стрелявшего в ребенка помощника нардепа выпустили из-под стражи 26
У «Киевводоканала» запаса хлора осталось только на месяц 69
СМИ: Спецслужбы РФ получили секретные досье на сотрудников СММ ОБСЕ 43
НАБУ считает нападение «титушек» организованной провокацией 36
МВД усиленно готовится к массовым мероприятиям в Украине 38
Горбатюк: ГПУ пытается усилить влияние на прокуроров 24
Харьковская абитуриентка отправила вместо себя на ВНО «двойников» 37
Полиция закупит еще 80 спецавто для перевозки задержанных в ИВС 14
У юристов нардепа Грановского нашли несколько одиозных «кейсов» 39
ГПУ сообщила о подозрении еще одному участнику убийства черкасского журналиста 23
В Турции арестовали россиянина, до смерти избившего украинца 61
Минздрав уволил ректора Одесского медуниверситета 69
САП осудила стычки под зданием 73

Полицейскими совместно с сотрудниками учреждения исполнения наказаний, бойцами Нацгвардии и пограничниками задержаны двое преступников, которые 17 июля сбежали из одесской колонии, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

Так, были задержаны Иван Запорожан и Вячеслав Загорняк. Они доставлены в Малиновский отдел полиции.

Поиски Владислава Куспись продолжаются.

Напомним, 17 июля из одесской колонии общего режима №51 сбежали трое осужденных. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги