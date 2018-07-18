Полицейскими совместно с сотрудниками учреждения исполнения наказаний, бойцами Нацгвардии и пограничниками задержаны двое преступников, которые 17 июля сбежали из одесской колонии, сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.
Так, были задержаны Иван Запорожан и Вячеслав Загорняк. Они доставлены в Малиновский отдел полиции.
Поиски Владислава Куспись продолжаются.
Напомним, 17 июля из одесской колонии общего режима №51 сбежали трое осужденных.
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