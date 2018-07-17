Юридическая фирма Equity, которую связывают с нардепом от БПП Александром Грановским (на фото), в последнее время берется в Украине за весьма одиозные дела.
Об этом говорится в статье издания «Апостроф», сообщает «Аргумент».
Например, юристы Equity защищают в суде скандальных владельцев агрохолдинга «Агромарс» Марину и Евгения Сигал (бывший нардеп Партии регионов), организовавших птичий могильник в селе Гавриловка Киевской области. За короткий срок защитникам бизнесменам удалось добиться того, что те, несмотря на серьезность обвинений (нанесенные убытки оценивались обвинением в 200 миллионов гривен), уже вышли на свободу под залог.
Еще один клиент юристов – мэр Одессы Геннадий Труханов, который подал иск на Украину в Европейский суд по правам человека за свое задержание 14 февраля 2018 года в аэропорту «Борисполь» детективами НАБУ.
Как говорится в публикации, ранее, когда юрфирма называлась FCLEX, ее юристы защищали интересы компании «Трейд Коммодити» в Высшем хозяйственном суде Украины в споре относительно тендера на поставку горюче-смазочных материалов для ПАО «Укрзализныця» на сумму 162 миллиона гривен. В СМИ писали о связи данной компании с нардепом Александром Грановским, хотя он сам это всячески отрицал. Также отмечается, что один из партнеров юрфирмы отстаивал интересы Андрея Адамовского (до 2010 года он владел компанией Stockman Interhold, а затем переписал на сына) в спорах вокруг ТРЦ SkyMall. Интересно, что главой наблюдательного совета Assofit Holdings Limited (проектной компании столичного ТРЦ SkyMall) до 2014 года был тоже Александр Грановский.
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