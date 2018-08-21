Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что «степень независимости прокуратуры от политики является достаточно высокой». Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

«Нет ни одного политика, который может похвастаться, что порешал вопрос... Нет, вернее хвастаются, но потом очень жалеют. Все легенды о Грановском и Кононенком, кто еще «решалами» числится...» - говорит Луценко.

В то же время он объясняет, что полномочия Грановского как народного депутата позволяют ему встречаться с прокурорами:

«Безусловно, он может встречаться с прокурорами ... Имеет право. Народный избранник... Я иногда узнаю об этом. Это очень плохо заканчивается», - заверил генпрокурор.

«Я ему сказал. Здесь было даже пару месяцев, когда ему запрещали входить в помещение... Учили. Все нормально», - рассказал он.

На вопрос, о чем Грановский с прокурорами говорит, Луценко ответил: «Спросите у них».

На уточняющий вопрос глава ГПУ сказал следующее: «Они говорят примерно то же, что Сытник говорил о встрече с Порошенко. «Обсуждают законы». Мне это очень не нравится. Но его влияние на ГПУ, как меня учили в школе, «стремится к нулю».

«Простите, но когда прокуратура накладывает арест на объекты, несмотря на какие-то встречи, для меня это лучший ответ, чем что-либо другое», - уверяет Луценко.

Депутата от БПП Александра Грановского называют «куратором Президента в судах и прокуратуре», хоть он до 2018 года не имел юридического образования.