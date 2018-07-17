Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в 2017 году получила 39,4 млрд грн чистой прибыли, что в 2,2 раза больше показателя за 2016 год. Об этом говорится в финансовой отчетности компании, независимый аудит которой провела аудиторская компания Deloitte, сообщает пресс-служба компании.

Представляя отчет, председатель правления НАК Андрей Коболев отметил: «Один из главных итогов нашей напряженной четырехлетней работы - исторические победы в Стокгольме, полученные в декабре 2017 года и феврале 2018 года. Мы избавились угрозы беспрецедентной долговой нагрузки на страну и получили право на компенсацию убытков на сумму почти 4,7 млрд долл.».

Кроме того, отметили в «Нафтогазе», победа в арбитражных разбирательствах против «Газпрома» стала главным фактором прибыльности группы в 2017 году – «Нафтогаз» получил крупнейшую в своей двадцатилетней истории чистую прибыль: 39,4 млрд грн (в 2016 году – 17,8 млрд грн). Без положительного эффекта арбитража по делу по транзиту газа группа понесла бы чистый убыток в размере – 7,4 млрд грн.

По результатам двух дел «Газпром» должен заплатить «Нафтогазу» 2,6 млрд долл. после учета зачета в размере 2,1 млрд долл., которые «Нафтогаз» уже получил в виде газа, который был поставлен в 2014 году.

Как известно, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.