Адвокаты подозреваемого в государственной измене экс-президента Виктора Януковича заявили, что для надлежащей подготовки к судебным прениям им необходимо не менее 5 месяцев, однако суд отказал и приказал завершить дебаты до 1 августа.

Об этом в Оболонском райсуде Киева заявил один из защитников Виталий Сердюк, передает Украинская правда.

По его словам, для надлежащего обеспечения права на защиту адвокатам нужно будет пересмотреть около 79 часов допроса свидетелей обвинения и защиты, в том числе, которые были допрошены без их участия.

Он отметил, что это может занять около 10 дней.

Председательствующий судья Владислав Девятко отметил, что без адвокатов компании «Аверлекс» был допрошен только один свидетель и все материалы были переданы действующим защитникам как в письменной форме, так и в виде видеоматериалов.

Также адвокат Сердюк заявил, что с целью ссылки на выступления и цитаты во время дебатов, необходимо пересмотреть стенограммы свидетелей допросов, что по предварительным подсчетам займет около полутора месяцев.

На анализ фактов и доказательств, предоставленных стороной обвинения, которые необходимо изучить до дебатов, и посмотреть другие видео и аудиоматериалы, которые составляют около 50 часов, защитникам надо еще 7 рабочих дней.

Сердюк, добавил, что это, по его подсчетам, минимальные сроки.

На изучение доказательств стороны защиты он запросил 10 дней, отметив, что там около 52 часов видеоматериалов.

Также адвокат считает, что на изучение 69 томов дела о госизмене суд должен предоставить защитникам 69 суток – по суткам на каждый том.

Еще минимум два месяца Сердюку надо для того, чтобы составить проект речи, необходимой для дебатов.

Он пожаловался на то, что у адвокатов очень мало времени, поскольку они заняты в других делах, и попросил суд это учесть.

Судья ответил, что если соревноваться, у кого больше работы, у адвокатов или у суда, то адвокаты проигрывают, потому что у них 20 дел, а у суда - сотни.

Сердюк заявил, что в целом, по предварительным подсчетам, чтобы подготовиться к дебатам защитникам нужно не менее 5 месяцев, но добавил, что это предварительное количество времени, поскольку защитники еще собирают доказательства, на которые также нужно время, а потом со всеми материалами они должны поехать к Януковичу и согласовать позицию.

Он сообщил, что есть соответствующее заявление от их подзащитного, где он запрещает адвокатам участвовать в дебатах без предварительного согласования с ним.

Адвокат заявил, что пока сложно определить, сколько именно нужно времени им для подготовки к дебатам и попросил суд определиться с этим позже, когда будут допрошены все свидетели и собраны другие доказательства.

В свою очередь судья Девятко отметил, что заявление о запрете участия в дебатах адвокатов от Януковича действительно есть, но добавил, что в случае, если они не появятся в суд, то ему будет назначен государственный защитник.

«Я думаю, что вы сможете объяснить своему подзащитному, что если он запретит вам участвовать в дебатах, то ему будет назначен специалист от центра вторичной правовой помощи», - сказал судья.

Девятко отметил, что судебные дебаты состоятся 30 и 31 июля и если для речи прокуроров и адвокатов не хватит времени, то резервная дата - 1 августа.

Также он добавил, что если защитники попытаются сорвать дебаты и не придут в суд, то 30 июля суд рассмотрит вопрос о назначении Януковичу государственного защитника.

Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 в суде зачитали обвинительный акт по делу о содействии российской власти в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Но 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе по расстрелам на Майдане, снова начал защищать Януковича по делу о госизмене.

С тех пор суд допрашивает свидетелей.