также в разделеОбщество
Дело Майдана: В ГПУ объяснили запрет строительства музея Небесной сотни 11
Суд отказался снимать арест с имущества аэропорта «Одесса» 18
США выделят украинской армии помощь еще на $100 миллионов 23
Главу винницкой ГФС подозревают в создании преступной группировки 21
Блогеры беспрепятственно проникли на танковый склад в Харькове 202
В Беларуси хотят посадить на 3 года журналиста, который работал на Донбассе 24
16 июля. Картина дня 59
Госдеп прокомментировал публикации росСМИ о якобы неисправных Javelin 56
В родном городе Репина появился мурал по мотивам его картины 38
Отец Гриба сообщил о новой дате суда над сыном 16
В Украину идут дожди и похолодание 60
У ГПУ есть доказательства грубых нарушений и.о. главы ГФС 35
Сервис Booking перестал работать в Крыму 52
На Пашинского завели дело из-за угроз убийством 89
Мининфраструктуры бьет тревогу: РФ задержала уже 148 украинских судов 53
Супрун развеяла мифы о пользе загара 49
Экс-глава охраны Януковича: Штурмовать «Межигорье» ехало 10 броневиков 248
Застройщикам разрешили стеклить балконы и лоджии 43

За прошедшие сутки, 16 июля, противник 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. Вместе с тем, в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону военных 3 мины. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

Вследствие вражеского огня был ранен один военнослужащий.

По данным разведки двое боевиков были ранены.

В течение текущих суток боевики огонь не открывали.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

37
Теги