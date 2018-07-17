За прошедшие сутки, 16 июля, противник 19 раз открывал огонь по позициям ВСУ, в том числе 1 раз из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

Российские оккупационные войска проявляли активность на отдельных направлениях и вели огонь по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутово, Лебединского, Широкино. Вместе с тем, в районе Гнутово враг применил 82-мм миномет, выпустив в сторону военных 3 мины. Своими активными действиями противник пытался заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь.

Вследствие вражеского огня был ранен один военнослужащий.

По данным разведки двое боевиков были ранены.

В течение текущих суток боевики огонь не открывали.