16 июля в 21:22 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве на 8-м этаже 9-ти этажного жилого дома по улице Волшебная в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В результате взрыва полностью разрушены 2 и повреждены 5 квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на 8-м этаже, наблюдаются трещины по несущим конструкциям дома, выбиты окна в квартирах.

В результате взрыва пострадали 3 человека, из них один ребенок.

В связи с разрушением квартир 4 человека временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных. Жители других квартир вернулись в свои дома.

Угрозы обрушений нет.

Сотрудниками ГосЧС эвакуировали 40 человек из 8-го и 9-го этажей.

Сотрудниками национальной полиции ведутся следственные действия.

Причина взрыва устанавливается.