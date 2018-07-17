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16 июля в 21:22 в Службу спасения поступило сообщение о взрыве на 8-м этаже 9-ти этажного жилого дома по улице Волшебная в Кривом Роге. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.  

В результате взрыва полностью разрушены 2 и повреждены 5 квартир, межкомнатные перегородки между квартирами на 8-м этаже, наблюдаются трещины по несущим конструкциям дома, выбиты окна в квартирах.

В результате взрыва пострадали 3 человека, из них один ребенок.

В связи с разрушением квартир 4 человека временно отселены в территориальный центр социального обслуживания пенсионеров, одиноких и нетрудоспособных. Жители других квартир вернулись в свои дома.

Угрозы обрушений нет.

Сотрудниками ГосЧС эвакуировали 40 человек из 8-го и 9-го этажей.

Сотрудниками национальной полиции ведутся следственные действия.

Причина взрыва устанавливается.

 

 
ForUm

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