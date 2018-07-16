также в разделеОбщество
Сервис Booking перестал работать в Крыму 15
На Пашинского завели дело из-за угроз убийством 21
Мининфраструктуры бьет тревогу: РФ задержала уже 148 украинских судов 34
Супрун развеяла мифы о пользе загара 41
Экс-глава охраны Януковича: Штурмовать «Межигорье» ехало 10 броневиков 217
Застройщикам разрешили стеклить балконы и лоджии 39
Полторак поручил проверить металл, из которого изготовлен «Молот» 42
Экс-главу Перечинской РГА арестовали без права залога 47
Tatler: Оксана Марченко сумела изумить взыскательную публику на показе Dolce&Gabbana 74
В Крыму собираются орошать поля канализационными стоками 41
Денисова предложила обменять экипаж «Норда» на украинских моряков 68
Россиянина, избившего до смерти украинца в Турции, оштрафовали и отпустили 257
NYT: К отравлению Скрипалей причастны сотрудники ГРУ 53
Португальский город Брага признал Голодомор геноцидом украинского народа 34
Россиянину, до смерти избившему украинца, запретили покидать Турцию 63
Рамазанова выпустили из Симферопольского СИЗО 30
Сбившему двух женщин главе РГА сообщили о подозрении 52
Виновником смертельного ДТП возле Львова оказался офицер ВСУ 54

Правоохранительные органы расследуют возможные правонарушения исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Об  этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должностью в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью», - привела она слова Луценко.

«Могу сказать только одно – имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть уверенным в наличии грубых правонарушений Продана в должности исполняющего обязанности председателя ГФС. Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено по подследственности в орган, который должен его реализовывать. На данный момент ведется следствие, я этого не скрываю», - сказал генпрокурор.

Напомним, правительство назначило Мирослава Продана исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы в июле 2016 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Продан будет возглавлять ГФС, пока он руководит правительством.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги