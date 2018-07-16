Правоохранительные органы расследуют возможные правонарушения исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должностью в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью», - привела она слова Луценко.

«Могу сказать только одно – имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть уверенным в наличии грубых правонарушений Продана в должности исполняющего обязанности председателя ГФС. Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено по подследственности в орган, который должен его реализовывать. На данный момент ведется следствие, я этого не скрываю», - сказал генпрокурор.

Напомним, правительство назначило Мирослава Продана исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы в июле 2016 года.

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Продан будет возглавлять ГФС, пока он руководит правительством.