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Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан будет возглавлять ведомство, пока премьер-министром является Владимир Гройсман.

Об этом глава правительства заявил на селекторном совещании в ГФС, сообщает УНИАН.

«Нужно отметить, что много усилий было сделано руководителем Мирославом Проданом. Пока я премьер-министр, он будет руководить ГФС. А я никуда не собираюсь», - сказал Гройсман.

Также он призвал всех работников ГФС, которые не намерены бороться с контрабандой, уволиться «в течение суток».

При этом премьер сообщил о назначение двух исполняющих обязанности заместителя главы ГФС.

По информации источника УНИАН, ими стали экс-руководитель Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов и экс-глава Волынской таможни Виктор Кривицкий.

Напомним, правительство назначило Мирослава Продана исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы в июле 2016 года.


 
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