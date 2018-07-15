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В результате взрыва неизвестного предмета на базе отдыха в Лиманском районе Донецкой области пострадали двое жителей Краматорска, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 июля, около 03:00.

Пострадавшими являются 38 - летний мужчина и его 35 - летняя сожительница. Пострадавшие госпитализированы.

Сейчас полицейские устанавливают, что именно взорвалось и обстоятельства травмирования людей.
ForUm

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