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В Одессе 9 июля открываются украинско-американские военные учения серии «Си Бриз».

Маневры, в которых в общей сложности участвуют 19 стран, продлятся до 21 июля в северо-западной части Черного моря, в портах, на аэродромах и полигонах Одесской, Николаевской, Херсонской областей, сообщает Радио Свобода.

Руководителем учений от украинской стороны является контр-адмирал Алексей Неижпапа, его американский коллега – капитан 1 ранга Мэтью Лиман.

В учениях задействованы около 30 военных кораблей, катеров, судов обеспечения, турецкая подводная лодка.

Особенностью нынешнего «Си Бриза» является то, что действиями подразделений морской, воздушной, наземной компоненты обучения многонациональный штаб будет управлять непосредственно с моря – он будет размещаться на флагманском корабле Шестого флота США «Mount Whitney» (LCC-20).

8 июля в порт Одессы прибыл ракетный эсминец USS «Porter» (DDG-78) - один из более 60 эсминцев класса Arleigh Burke. Он также относится к Шестому флоту США.

В общем на 2018 год в Украине запланированы пять масштабных учений с привлечением иностранных военных. Кроме украинско-американских «Си Бриз», «Рапид Трайдент» и украинско-румынских «Ривериан», говорится также о многонациональных учениях «Светлая лавина» и «Чистое небо».  
ForUm

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