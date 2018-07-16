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Сегодня, 16 июля, в Донецкой области в районе контрольного пункта въезда-выезда «Майорск» боевики обстреляли бронемашину «Кугуар» с пограничниками, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Отмечается, что в 6:00 утра во время доставки смены пограничных нарядов Краматорского отряда на «нулевой» блокпост, что на направлении контрольного пункта въезда-выезда «Майорск», со стороны временно оккупированной территории Украины начался обстрел из стрелкового оружия.

В результате огня, предварительно из пулемета, одна из пуль попала в лобовое стекло бронемашины «Кугуар», на которой двигались пограничники. Стекло выдержало и военнослужащие из состава Объединенных сил не пострадали.

К счастью, в зоне поражения не было гражданских лиц, поскольку пропускные операции в КПВВ в то время только начинались.
ForUm

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