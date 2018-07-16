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Вчера, 15 июля, Киеве на улице Кибальчича, 11-В в результате пожара 2-этажном административном здании пострадали 6 человек, сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС в столице.  

Сообщение о возгорании поступило в оперативно-координационный центр главка в 19:38.

По прибытию на место происшествия пожарных-спасателей стало известно, что горит помещение на 2-м этаже здания, которое использовалось как хостел. В 20:08 пожар на площади 100 кв. м был локализован, в 20:17 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 4 единицы основной и спецтехники, задействовано 21 человек.

Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы.

Причины и обстоятельства возникновения пожара установит следствие.
ForUm

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