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Национальный банк Украины ожидает повышения цен на природный газ в этом году на 25%, сообщил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«Мы ожидаем, что рост цен на газ и коммунальные услуги в этом году будет приблизительно на уровне 25%», - сказал Сологуб. По его словам, влияние этого повышения на показатель инфляции составит около 0,9 процентных пункта, сообщает УНИАН.

Напомним, Кабинет Министров продлил до 1 августа 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен.

Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост предельных цен на природный газ для населения в размере 18% в 2018 году, 5-8% в зависимости от сценариев развития событий в 2019 году и 14% в 2020 году.
ForUm

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