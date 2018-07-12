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Президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп проведут переговоры в Брюсселе.

Договоренность о такой встрече подтвердил Порошенко, общаясь с журналистами перед входом в штаб-квартиру НАТО, сообщает Европейская правда.

Комментируя ожидаемую поддержку Украины со стороны США, в том числе перед саммитом США-Россия, он заявил, что «надеется обсудить это на встрече с Трампом», которая состоится в четверг.

До сих пор о запланированных переговорах президентов США и Украины сообщали только дипломатические источники.

Порошенко также заявил, что не имеет опасений из-за факта запланированных переговоров Трампа и Путина.

«Я ничего не боюсь. И мы имеем очень сильные заявления и сильную позицию как от Госдепа, так и от Белого дома относительно поддержки Украины и ее независимости», - пояснил Порошенко.

Напомним, предыдущая встреча президентов состоялась 21 сентября прошлого года.  

 
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