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В пятницу, 13 июля, циклон принесет большинству областей Украине дожди с грозами и иногда даже ливни со  шквалами и градом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Дожди наиболее вероятны у западных областях, где они пройдут уже сегодня, на севере и в центре (кроме Днипра и районов).

В восточных областях и на юге будет сухо и жарко, + 28 + 33 градуса, только в Одесской области возможен локальный дождь.

Днем температура воздуха составит + 26 + 30 градусов, на Западе + 22 + 26 градусов.

В Киеве завтра также возможен дождь, температура воздуха – около +27, +28 градусов.

 
ForUm

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