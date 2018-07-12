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Президент Украины Петр Порошенко призвал польского коллегу Анджея Дуду внести изменения в закон об Институте национальной памяти Польши в части, касающейся интересов Украины. Встреча сторон состоялась в Брюсселе, сообщили  ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Президенты обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонних отношений и международной повестки дня.

Были обсуждены вопросы продолжения диалога в сфере защиты культурного наследия и увековечения мест памяти украинского и польского народов на территории двух стран.

Также было положительно оценено решение Совета ЕС о продлении санкций против РФ на следующие шесть месяцев. Порошенко поблагодарил за неизменную поддержку Польшей суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президенты двух стран уделили также внимание дальнейшей координации действий по противодействию российской агрессии в контексте членства Республики Польша в Совете безопасности ООН.

Стороны согласились с важностью дальнейшей мобилизации усилий с целью противодействия строительству «Северного потока-2».

Напомним, 27 июня Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за приписывание польскому народу преступлений нацистов, однако не стал изымать нормы о «преступлениях украинских националистов» и уголовную ответственность за них.
ForUm

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