Правление Национального банка Украины приняло решение с 13 июля повысить учетную ставку до 17,5% годовых, чтобы вернуть инфляцию в рамки целевого диапазона в 2019 году, сообщает пресс-служба НБУ.

По мнению Нацбанка, снижение инфляции до цели может оказаться под угрозой из-за действия ряда факторов - дальнейшего оживления внутреннего спроса, активной трудовой миграции, усиления рисков в отношении получения очередного транша Международного валютного фонда и другого связанного финансирования, высоких инфляционных ожиданий, снижения интереса инвесторов к активам развивающихся стран.

Регулятор считает, что более жесткая монетарная политика будет нивелировать их влияние и способствовать снижению инфляции до 5,8% на конец следующего года и до 5% в 2020 году.

Национальный банк оставил прогноз инфляции на конец 2018 года неизменным на уровне 8,9%. «Более быстрое, чем прогнозировалось, замедление инфляции в мае-июне текущего года будет нивелировано во втором полугодии. Ведь в конце года ожидается более существенное, чем предполагалось ранее, повышение административно регулируемых цен и тарифов, направленное на приближение цен на газ на внутреннем рынке к цене импортного паритета, и соответствующее удорожание связанных с ними жилищно-коммунальных услуг», – подчеркнули в НБУ.

«Этот фактор также будет влиять на уровень инфляции и в течение первых трех кварталов следующего года, что не позволит Национальному банку привести ее в пределы целевого диапазона ранее IV квартала 2019 года. Однако этот фактор лежит за пределами влияния монетарной политики и, соответственно, ее инструменты не должны применяться для его нивелирования», – отметили в Нацбанке.

Регулятор также подчеркивает, с учетом необходимости нивелировать факторы, которые будут давить на инфляцию в 2018-2019 гг., и учитывая растущую вероятность реализации определенных рисков, правление Национального банка считает необходимым усилить жесткость монетарных условий путем повышения учетной ставки.

«В случае дальнейшего роста вероятности реализации указанных рисков или появления новых существенных угроз для снижения инфляции и для макрофинансовой стабильности, Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки до уровня, необходимого для возвращения инфляции к установленным целям в среднесрочной перспективе», – сказано в сообщении.

Напомним, 24 мая правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17,0% годовых.