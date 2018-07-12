Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным будет говорить об Украине.

Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, сообщает Фокус.

«Я буду встречаться с президентом Путиным, и будем говорить о Сирии. Я буду говорить о вмешательстве в выборы, я буду снова задавать этот вопрос. Мы будем говорить об Украине. Это очень интересно, услышать от него, что он мне скажет», - заявил Трамп.

Ранее стало известно, что Дональд Трамп отменил двусторонние встречи в рамках саммита НАТО в Брюсселе, назначенные на 12 июля, но переговоры с Порошенко провел.

«Встреча продолжалась около 20 минут. Обсудили широкий спектр вопросов, включая «Северный поток-2» и дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере», - рассказал СМИ источник в АП.

Другой собеседник отметил, что из-за смещения повестки дня переговоры проходили без приглашения прессы.

Напомним, встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 16 июля в Хельсинки.