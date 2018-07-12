Президент Петр Порошенко уже провел встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Об этом Укринформу сообщили в Администрации Президента.

«Можем подтвердить, что встреча была, ее детали Президент расскажет во время встречи со СМИ», - сообщили в АП.

Ранее со ссылкой на источники сообщалось, что на саммите НАТО президент США Дональд Трамп инициировал срочное заседание глав государств и правительств стран-членов Альянса.

При этом все запланированные в рамках саммита НАТО двусторонние встречи американского лидера приостановлены. Пока о причинах такого решения Трампа неизвестно.