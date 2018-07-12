Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам экстренной встречи не рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из состава Североатлантического альянса.

Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, сообщает «Европейская правда».

Комментируя информацию СМИ о том, что на заседании Североатлантического совета он пригрозил выходом Штатов из Альянса, Трамп заявил, что был «очень несчастлив» в начале переговоров, но доволен их результатами.

Трамп не стал отрицать, что он угрожал возможным выходом США из НАТО. Он также подтвердил, что считает возможной такую ​​политику без предварительного одобрения Конгрессом. «Я верю в то, что я могу (выдвигать такие требования)», - подчеркнул он.

Комментируя свою позицию во время экстренного заседания, он заявил, что союзники дали ему обещание повысить оборонный бюджет и таким образом убедили его.

«Я сказал, что я буду очень несчастлив, если люди не будут выполнять свои обязательства (по оборонному бюджету в размере 2% ВВП)... А сейчас я рад, что у нас есть сильное НАТО. Альянс стал сильнее, чем был вчера», - заявил Трамп.