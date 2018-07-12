Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам экстренной встречи не рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из состава Североатлантического альянса.
Об этом он заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, сообщает «Европейская правда».
Комментируя информацию СМИ о том, что на заседании Североатлантического совета он пригрозил выходом Штатов из Альянса, Трамп заявил, что был «очень несчастлив» в начале переговоров, но доволен их результатами.
Трамп не стал отрицать, что он угрожал возможным выходом США из НАТО. Он также подтвердил, что считает возможной такую политику без предварительного одобрения Конгрессом. «Я верю в то, что я могу (выдвигать такие требования)», - подчеркнул он.
Комментируя свою позицию во время экстренного заседания, он заявил, что союзники дали ему обещание повысить оборонный бюджет и таким образом убедили его.
«Я сказал, что я буду очень несчастлив, если люди не будут выполнять свои обязательства (по оборонному бюджету в размере 2% ВВП)... А сейчас я рад, что у нас есть сильное НАТО. Альянс стал сильнее, чем был вчера», - заявил Трамп.
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