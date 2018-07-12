Президент США Дональд Трамп пригрозил союзникам выходом государства из НАТО, если страны-члены не выполнят обязательства по расходам 2% ВВП на оборону.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Politico.
Главной причиной такого демарша называется недовольство американского лидера невыполнением большинством союзников, особенно Германией, обязательства тратить 2% годового ВВП на оборону.
«Германия только начала выплаты России – стране, от которой они хотят обороняться. Миллиарды долларов на свои энергетические нужды расходуются на новый газопровод из России («Северный поток-2» - ред.). Это неприемлемо! Все союзники по НАТО должны придерживаться своих обязательств в 2%, и это должно, в конечном итоге, дойти до 4%», - написал Трамп в Twitter.
Ранее президент США на саммите НАТО срочно созвал внеплановую встречу союзников.
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