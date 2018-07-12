Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина ценит весомую поддержку НАТО реформ в секторе обороны и безопасности в соответствии со стандартами НАТО. Об этом он сказал во время совместного брифинга с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Достижение стандартов НАТО и соответствие критериям членства являются основными задачами реформ в сфере безопасности и обороны Украины», - сказал Порошенко.

Глава государства напомнил о принятии нового Закона о национальной безопасности, назвав его «значительным шагом вперед». «Мы благодарны Альянсу за важный вклад в этот документ и за консультативную помощь. Я лично несколько раз встречался со всеми послами стран-членов НАТО и я считаю, что мы создали замечательный документ и прекрасную дорожную карту для будущего членства Украины», - отметил он.

«Нашей целью является достижение стандартов НАТО и полная совместимость с силами НАТО до 2020 года. Для этого мы реализуем Годовую национальную программу в рамках комиссии Украина-НАТО», - подчеркнул Президент.

По его словам, эта уникальная программа является эффективным инструментом, который направляет все наши усилия на главную цель – подготовить Украину для будущего членства в НАТО.

Йенс Столтеберг отметил, в свою очередь, что долгосрочная цель Украины – присоединение к Альянсу. «Основной фокус сейчас – на проведении реформ. Вы достигли важного прогресса. Мы приветствуем принятие нового Закона о национальной безопасности. Этот закон является ключом для начала общественного контроля и демократического надзора за Вооруженными силами и сфере безопасности службами», - подчеркнул он.

Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас нужно внедрение закона, чтобы эта реформа вступила в силу.

«Это приблизит Украину к НАТО. Но, в первую очередь это укрепит вашу безопасность и демократию», - уверен Столтенберг.

Напомним, в декларации участников саммита НАТО в Брюсселе говорится, что Североатлантический альянс подтвердил евроатлантические стремления Украины.