С конца апреля этого года российские пограничники задержали почти 100 украинских судов в Азовском море. Об этом в эфире Радио Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

«На самом деле у нас есть почти 100 уже задержаний с конца апреля этого года. Мы видим, что это умышленная политика Российской Федерации, которая направлена ​​на то, чтобы заблокировать мероприятие в Азовское море. Фактически разрушить экономику двух морских портов – Бердянска и Мариуполя. И, безусловно, вызвать утечку какой эскалации нестабильности региона, когда люди будут понимать, что они потеряли рабочие места, нет зарплаты, нет традиционного бизнеса и это будет играть на руку исключительно Кремлю», - сказал министр.

По его словам, Украина должна внедрять соответствующие санкции, поэтому он поднял этот вопрос на заседании правительства 11 июля.

«Я надеюсь, что ситуация в Азовском море, пересечение Керченского пролива, Керченский мост будет предметом рассмотрения по меньшей мере СНБО, и мы должны выступить с единой позицией по зеркальным действиям в отношении Российской Федерации. По моему мнению, зеркальные действия могут заключаться в наложении санкций на черноморские прежде всего порты России, как со стороны Украины, так и со стороны других государств, которые до сих пор почему-то поддерживают торговые отношения с Россией», - отметил Омелян.

Ранее украинские пограничники сообщили, что «россияне начали жесткую политику задержания и досмотра судов», следующих через Керченский пролив. По сообщению ведомства, начиная с 30 апреля, российские спецслужбы останавливают судна ежедневно для осмотра и идентификации экипажа.

По данным Госпогранслужбы, проверка Россией судов на Азове – законна.

«В данном случае РФ продолжает осматривать суда, идущие в и из украинских портов на Азовском море. В этой ситуации мы заложники Соглашения о сотрудничестве между Украиной и Россией в Азовском море и в Керченском проливе, которое было подписано еще в начале 2004 года», - пояснил спикер ведомства Олег Слободян.