Рост реального валового внутреннего продукта Украины в первом квартале 2018 года в годовом выражении – к аналогичному периоду 2017 года - составил 3,1%.



Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины со ссылкой на предварительные оценки, передает УНИАН.

Данный показатель соответствует ранее обнародованным оперативным оценкам Госстата, так же как и показатель роста ВВП в первом квартале к предыдущему кварталу с учетом сезонного фактора на 0,9%.

Также сообщается, что номинальный ВВП составил 700,4 миллиарда гривень, ВВП в расчете на одного человека – 16,537 гривен, а изменение дефлятора ВВП – 14,9%.

В Госстате напомнили, что данные приводятся без учета оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части Донецкой и Луганской областей.

Как ранее сообщал ForUm, в январе-марте 2018 года реальный валовой внутренний продукт (ВВП) увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.